Xavi: 'Aubameyang, cennetten bir armağan gibi'

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, Pierre-Emerick Aubameyang için 'cennetten bir armağan' gibi söyleminde bulundu.



Takıma devre arasında Arsenal'den transfer olan Gabonlu golcü için konuşan İspanyol teknik adam, "Aubamayeng, bizim için cennetten bir armağan gibi. Her zaman iyi durumda olan ve yeni koşullara çok çabuk adapte olabilen bir isim" ifadelerini kullandı.



Aubameyang'ın takımdaki diğer oyuncular için de örnek olduğunu kaydeden Xavi, "Aubameyang, gol atar, pozisyon yaratır, hücumda hareket eder. Ona koçluk yapmak benim için bir onur. Diğer arkadaşları için de bir rol model" dedi.



Barcelona'ya ara transfer döneminin son gününde transfer olan tecrübeli yıldız, Katalan ekibinde şu ana kadar 9 maça çıkarken, 6 kez fileleri havalandırdı.





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