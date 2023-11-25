Xabi Alonso ve Leverkusen kayıpsız devam ediyor!

Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso ve Leverkusen kayıpsız devam ediyor!
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25 Kasım 2023 19:22
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Xabi Alonso'nun ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Olivier Deman (Kendi kalesine), 42. dakikada Jeremie Frimpong ve 76. dakikada Alejandro Grimaldo attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 12 hafta sonunda 34 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Werder Bremen ise Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak.

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