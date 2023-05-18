Xabi Alonso geleceği hakkında konuştu!

UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk ayağında Bayer Leverkusen, Roma'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Rövanş maçı öncesi Xabi Alonso gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalacağını doğruladı.



Alman basınında geçen haberlere göre genç teknik adamın Avrupa ligi ve lig performansıyla dikkatleri üzerine çektiği belirtirken Xabi Alonso ile ilgilenen takımların olduğunu vurguladı.



''BURADA OLMAKTAN MEMNUNUM, DEVAM EDECEĞİM''

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada; "Takım ve kulüpten çok memnunum. Geleceğimi düşünmüyorum. Ne istediğime odaklandım. Bunu bilmesi gereken herkesle konuştum'' ifadelerini kullanırken sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağını belirtti.



Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2024 Haziran'a kadar devam ediyor.



REAL MADRİD VE TOTTENHAM İLE ADI GEÇİYORDU

Real Madrid'de Carlo Ancelotti sonrası olası haleflerin arasında görünen Xabi Alonso ile Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve West Ham United'ın ilgilendiği iddiaları bulunuyordu.





