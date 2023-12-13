X RAPORU: EURO 2024'te grup aşaması

Takım O G B M A Y Av. P Almanya 3 2 1 0 8 2 6 7 İsviçre 3 1 2 0 5 3 2 5 Macaristan 3 1 0 2 2 5 -3 3 İskoçya 3 0 1 2 2 7 -5 1

Takım O G B M A Y Av. P İspanya 3 3 0 0 5 0 5 9 İtalya 3 1 1 1 3 3 0 4 Hırvatistan 3 0 2 1 3 6 -3 2 Arnavutluk 3 0 1 2 3 5 -2 1

Takım O G B M A Y Av. P İngiltere 3 1 2 0 2 1 1 5 Danimarka 3 0 3 0 2 2 0 3 Slovenya 3 0 3 0 2 2 0 3 Sırbistan 3 0 2 1 1 2 -1 2

Takım O G B M A Y Av. P Avusturya 3 2 0 1 6 4 2 6 Fransa 3 1 2 0 2 1 1 5 Hollanda 3 1 1 1 4 4 0 4 Polonya 3 0 1 2 3 6 -3 1

Takımlar O G B M A Y Av. P Romanya 3 1 1 1 4 3 1 4 Belçika 3 1 1 1 2 1 1 4 Slovakya 3 1 1 1 3 3 0 4 Ukrayna 3 1 1 1 2 4 -2 4

Takımlar O G B M A Y Av. P Portekiz 3 2 0 1 5 3 2 6 Türkiye 3 2 0 1 5 5 0 6 Gürcistan 3 1 1 1 4 4 0 4 Çekya 3 0 1 2 3 5 -2 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi.Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehirde düzenlenen turnuvada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele etti. Yapılan üçer maçın ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan 12 ekip, son 16 turuna yükseldi. En iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlama başarısı gösterdi.A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.Gruplara göre yapılan maçlar, sonuçlar ve puan durumları şöyle:Almanya-İskoçya: 5-1Macaristan-İsviçre: 1-3Almanya-Macaristan: 2-0İskoçya-İsviçre: 1-1İsviçre-Almanya: 1-1İskoçya-Macaristan: 0-1İspanya-Hırvatistan: 3-0İtalya-Arnavutluk: 2-1Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2İspanya-İtalya: 1-0Arnavutluk-İspanya: 0-1Hırvatistan-İtalya: 1-1Slovenya-Danimarka: 1-1Sırbistan-İngiltere: 0-1Slovenya-Sırbistan: 1-1Danimarka-İngiltere: 1-1İngiltere-Slovenya: 0-0Danimarka-Sırbistan: 0-0Polonya-Hollanda: 1-2Avusturya-Fransa: 0-1Polonya-Avusturya: 1-3Hollanda-Fransa: 0-0Hollanda-Avusturya: 2-3Fransa-Polonya: 1-1Romanya-Ukrayna: 3-0Belçika-Slovakya: 0-1Slovakya-Ukrayna: 1-2Belçika-Romanya: 2-0Slovakya-Romanya: 1-1Ukrayna-Belçika: 0-0Türkiye-Gürcistan: 3-1Portekiz-Çekya: 2-1Gürcistan-Çekya: 1-1Türkiye-Portekiz: 0-3Gürcistan-Portekiz: 2-0Çekya-Türkiye: 1-2