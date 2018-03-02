X-B.CO Invitational 2 turnuvası başlıyor
16 takım 10.000$ ödül havuzundan pay almaya çalışacak.
X-B.CO Invitational 2 turnuvası 4 Mart tarihinde başlayacak. Turnuvada toplam 16 takım 10.000$ ödül havuzundan pay alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Turnuva grup sistemi ile oynanacağı için grup maçları tek, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları ise üç harita üzerinden oynanacak.
Turnuvada Mücadele Edecek Takımlar
Turnuvadaki takımlara baktığımızda favori takım olarak Quantum Bellator Fire göze batıyor. Majörde gruplardan çıkarak herkese "Mücizeler gerçek!" diyen Quantum Bellator Fire turnuvanın tartışmasız favorisi durumunda.
1. $6,000
2. $3,000
3. $1,000
Turnuvanın organizatörü tarafından yapılan açıklamada, "Bu turnuva yeni ya da şans bulamayan takımlar için altın bir fırsat. Katılan oyuncular için iyi bir tecrübe olacak." ifadelerine yer verildi.
Yazar: Burak "phoenix" Kaya
Turnuvada Mücadele Edecek Takımlar
| Windigo
| Singularity
| Kinguin
| Epsilon
| Unity
| EPG
| HAVU
| LPSP
| eXtatus
| Fragsters
| SuperJymy
| AVANGAR
| Tricked
| Enyoy
| MANS NOT HOT
| Quantum Bellator Fire
Ödül SıralamasıTurnuvayı kazanan takım 6.000$ ödülünde sahibi olacak.
1. $6,000
2. $3,000
3. $1,000
Grup Aşaması
Turnuvanın organizatörü tarafından yapılan açıklamada, "Bu turnuva yeni ya da şans bulamayan takımlar için altın bir fırsat. Katılan oyuncular için iyi bir tecrübe olacak." ifadelerine yer verildi.
Yazar: Burak "phoenix" Kaya
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