X-B.CO Invitational 2 turnuvası başlıyor

16 takım 10.000$ ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

X-B.CO Invitational 2 turnuvası 4 Mart tarihinde başlayacak. Turnuvada toplam 16 takım 10.000$ ödül havuzundan pay alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Turnuva grup sistemi ile oynanacağı için grup maçları tek, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları ise üç harita üzerinden oynanacak.

Turnuvada Mücadele Edecek Takımlar

 Windigo

  Singularity
 Kinguin

  Epsilon
 Unity

  EPG
 HAVU

  LPSP
 eXtatus

  Fragsters
 SuperJymy

  AVANGAR
 Tricked

  Enyoy
 MANS NOT HOT

  Quantum Bellator Fire
Turnuvadaki takımlara baktığımızda favori takım olarak Quantum Bellator Fire göze batıyor. Majörde gruplardan çıkarak herkese "Mücizeler gerçek!" diyen Quantum Bellator Fire turnuvanın tartışmasız favorisi durumunda.

Ödül Sıralaması

Turnuvayı kazanan takım 6.000$ ödülünde sahibi olacak.

1. $6,000

2. $3,000

3. $1,000

Grup Aşaması



Turnuvanın organizatörü tarafından yapılan açıklamada, "Bu turnuva yeni ya da şans bulamayan takımlar için altın bir fırsat. Katılan oyuncular için iyi bir tecrübe olacak." ifadelerine yer verildi.

Yazar: Burak "phoenix" Kaya

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