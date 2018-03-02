X-B.CO Invitational 2 turnuvası başlıyor

Windigo



Singularity



Kinguin



Epsilon



Unity



EPG



HAVU



LPSP



eXtatus



Fragsters



SuperJymy



AVANGAR



Tricked



Enyoy



MANS NOT HOT



Quantum Bellator Fire





Ödül Sıralaması

Grup Aşaması

X-B.CO Invitational 2 turnuvası 4 Mart tarihinde başlayacak. Turnuvada toplam 16 takım 10.000$ ödül havuzundan pay alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Turnuva grup sistemi ile oynanacağı için grup maçları tek, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları ise üç harita üzerinden oynanacak.Turnuvadaki takımlara baktığımızda favori takım olarak Quantum Bellator Fire göze batıyor. Majörde gruplardan çıkarak herkese "Mücizeler gerçek!" diyen Quantum Bellator Fire turnuvanın tartışmasız favorisi durumunda.Turnuvayı kazanan takım 6.000$ ödülünde sahibi olacak.1. $6,0002. $3,0003. $1,000Turnuvanın organizatörü tarafından yapılan açıklamada, "Bu turnuva yeni ya da şans bulamayan takımlar için altın bir fırsat. Katılan oyuncular için iyi bir tecrübe olacak." ifadelerine yer verildi.Yazar: Burak "phoenix" Kaya