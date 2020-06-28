wwww.osym.gov.tr YKS TYT Soruları Cevapları

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sonuçları, 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı." dediAygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin (YDT) sona ermesi üzerine AA muhabirine değerlendirmede bulundu.YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı." bilgisini verdiAygün, şöyle konuştu:"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum.Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür eden ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının ‪28 Temmuz‬'da açıklanacağını sözlerine ekledi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi, Batman'da gözaltına alındı.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına giren B.Y'nin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildiSöz konusu kişinin gözaltına alındığı, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelendiği bildirilen açıklamada, ''Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.'' ifadesine yer verildiAçıklamada, ihmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sahiller yoğunlaştıTürkiye genelinde kısıtlamanın tamamlanmasıyla İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti.Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.Beyoğlu ilçesinde ise sakinlik olduğu gözlendi.Öte yandan, kısıtlamaya rağmen Arnavutköy'de bazı vatandaşların gün içinde piknik alanlarında zaman geçirdiği görüldü.