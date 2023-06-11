Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası yapılan müsabakalarla devam etti.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığınca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 47 ilden 700 sporcu katılıyor.



Sanda ve taoulu kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele verdi.



Şampiyona, 14 Haziran Çarşamba günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.



Yarışlar sonunda başarılı sporculara ödülleri verilecek.



