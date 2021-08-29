Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
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29 Ağustos 2021 16:48
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirci alınmazken, federasyon görevlileri, hakem, sporcu ve antrenörler ise HES koduyla salona giriş yaptı.

1 Eylül Çarşamba günü sona erecek organizasyonda, 328 kadın ve 387 erkek sporcu kumitede, 108 kadın ve 54 erkek sporcu ise katada yer alacak.

Şampiyonaya 29 ilden katılan sporcular, alt minik, minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yarışacak.


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