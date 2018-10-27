WTA Finalleri'nde Elina Svitolina finale çıktı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Sloane Stephens ve Elina Svitolina finale yükseldi.Günün ilk yarı final mücadelesinde Hollandalı Kiki Bertens ile Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi. Rakibini 7-5, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Svitolina adını finale yazdırdı.Diğer yarı final maçında ise ABD'li Sloane Stephens, ilk setini 6-0 kaybettiği maçta 6-4 ve 6-1'lik setlerle Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenerek finalde Svitolina'nın rakibi oldu.Turnuva, yarın oynanacak final maçıyla sona erecek.