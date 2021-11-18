WTA'da Finalleri'nde şampiyon Garbine Muguruza

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyon oldu.



Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvası, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan final maçıyla sona erdi.



6 numaralı seribaşı Muguruza, toplam 1 saat 38 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.



Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu bulunan Muguruza, WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.





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