WTA'da Finalleri'nde şampiyon Garbine Muguruza

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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WTA'da Finalleri'nde şampiyon Garbine Muguruza
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18 Kasım 2021 12:00
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyon oldu.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvası, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan final maçıyla sona erdi.

6 numaralı seribaşı Muguruza, toplam 1 saat 38 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu bulunan Muguruza, WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.


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