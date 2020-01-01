Wright: "Kyrie kendisini dahi zanneden, nispeten akıllı bir adam"

FOX Sports analisti Nick Wright, Brooklyn Nets'in süper yıldızı Kyrie Irving'in "kendisinin dahi zanneden, nispeten akıllı bir adam" olduğunu söyledi.



Bu haftanın başlarında Kyrie, Nets ile mevcut durumu hakkında yaptığı son yorumlar nedeniyle kendisini yine manşetlerin ortasında bulmuştu.



Irving, geçtiğimiz ay işe alınan koç Steve Nash konusunda, takımın bir tane başantrenörü olduğunu "görmediğini" ve kendisinin ve Durant'ın herhangi bir maç gününde bu rolü üstlenebileceğini açıkça belirtmişti.



Kyrie ayrıca yeni takım arkadaşı Kevin Durant'i, şu anki Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile oynamasına rağmen, maç sonlarında şut sokmak için güvendiği tek kişi olarak tanımlamıştı.



Bu sözlerin hiçbiri topluluk tarafından pek iyi karşılanmamıştı ve o zamandan beri pek çok kişi buna karşı çıkmıştı. Buna, Nets muhafızını "kendi sözlerinden kaçmakla" suçlayan Wright da dahildi:



"Size, bu kritik anlarda Kyrie'nin ve LeBron'un playoff rakamlarını gösterebiliriz, çünkü bu konuda kesinlikle bir rekabet bile yok. Bir tanesi bu alanda şimdiye kadarki en iyisiyken, diğerinin bu alanda sadece iki isabeti var. LeBron James'e bağlı olmadığı, çok sayıda takım arkadaşı ve birden fazla takımla kaybettiği bir serisi olduğu yıllardan da bahsedebiliriz.



Ama şunu söyleyeceğim, Kyrie en tehlikeli insan türüdür: Kendisini dahi sanan, nispeten akıllı bir adam. 112 IQ'su olup, 180 IQ'su olduğunu düşünen bir adam. Dört buçuk kredilik felsefe dersinden geçip, dünyayı çözdüğünü sanan bir adam. Gerçekleri sürekli olarak yanlış olan bir adam. Ve ona gerçeklerinin yanlış olduğunu söylediğinizde, ne diyor biliyor musunuz? 'Araştırma yap.'



Hepsinin en kötü yanı, bu konuda ona konuştuğunuzda, bundan kaçması."



