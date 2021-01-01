Wright: "Jokic, son 35 yılın en kötü MVP'si olur"

FOX Sports analisti Nick Wright, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "son 35 yılın en kötü MVP'si olacağını" söyledi.



Nuggets ekibi Batı Konferansı'nda üçüncü sırada ve Jokic şu anda 26.4 sayı, 10.9 ribaund ve 8.4 asist ortalamaları ile dudak uçuklatan rakamlar ortaya koyuyor.



Bu rakamlara pek itibar göstermeyen Wright, Jokic'in son 35 yılda bu ödülü kazanan en kötü oyuncu olacağını belirtti.



"Tarih boyunca ligdeki MVP'lere baktığınızda, bunu Jokic'e saygısızlık olması için söylemiyorum, tarihsel olarak konuşursak, kendisi son 35 yıl içinde gördüğümüz en kötüsü olabilirdi. Chris Paul olsa olmazdı ama. Chris Paul tüm zamanların en iyilerinden biri. Ama MVP'leri kimin kazandığına baktığınızda, Giannis var, Steph var, LeBron var, Durant var, sakatlık öncesi Rose var ve bir de Nikola Jokic var. Bu tuhaf bir sezondu diye bakabilirsiniz."



