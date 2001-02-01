Wright: "76ers başantrenörlüğü için aday değilim"

Villanova Üniversitesi baş antrenörü Jay Wright, Philadelphia 76ers'ın bir sonraki koçu olmak için adaylardan biri olduğu yönündeki haberleri yalanladı.



Wright, bunları şu açıklamasında ifade etti:



"Villanova topluluğumuza ve 76ers organizasyonumuza duyduğumuz saygımdan dolayı, 76ers'ın başantrenör pozisyonu hakkındaki spekülasyonları ele alma gereği duyuyorum. 76ers'ın Elton Brand ile büyük bir lideri, olağanüstü genç yetenekleri ve her koçun bir şampiyonluk için rekabet etmesi adına inanılmaz bir fırsatı var. Bir ömür boyu 76ers hayranı olarak, Brett Brown'ın geliştirdiği şeyi ileri götürmek için doğru koçu getireceklerine inanıyorum. Bu iş için aday değilim. Villanova'da koçluk yapmaktan çok mutluyum ve onur duyuyorum."



Philadelphia, Boston Celtics tarafından playoffların ilk turunda elenmesinin ardından koç Brett Brown'ı görevden aldıktan sonra, yeni bir başantrenör arıyor. Wright, LA Clippers asistanı Tyronn Lue gibi, bu iş için adaylar arasında yer alıyordu. Los Angeles Lakers asistan koçu Jason Kidd'in de bu işle ilgilendiği bildirilmişti.



Wright, 2001-02 sezonundan beri Villanova'nın baş antrenörü ve 2015'ten bu yana iki kez NCAA Turnuvasını kazanmıştı. 58 yaşındaki antrenör, Wildcats ile toplamda 472-182 normal sezon serisine sahip.



