19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0DA
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-065'
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-163'
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
1-1DA
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-1DA
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-090'
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-1DA
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
1-123'
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
0-1DA
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

WRC'nin 12. etabı Orta Avrupa Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

calendar 19 Ekim 2025 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı.

Avusturya, Çekya ve Almanya'da düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi, 2 saat 36 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Fin pilot Rovanpera, sezonun üçüncü, WRC kariyerinin 18. zaferini elde etti.

Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 43.7 saniye gerisinde ikinci, Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 49.3 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında 247 puana ulaşan Evans, Fransız Sebastien Ogier'nin (Toyota Gazoo) 13 puan önünde liderlikte yer aldı.

Markalar klasmanında 632 puana çıkan Toyota ise bitime iki etap kala üst üste 5. şampiyonluğu garantiledi.

WRC'nin 13. ayağı, 6-9 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
