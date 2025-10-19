WRC'nin 12. etabı Orta Avrupa Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı.



Avusturya, Çekya ve Almanya'da düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi, 2 saat 36 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Fin pilot Rovanpera, sezonun üçüncü, WRC kariyerinin 18. zaferini elde etti.



Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 43.7 saniye gerisinde ikinci, Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 49.3 saniye arkasında üçüncü oldu.



Pilotlar klasmanında 247 puana ulaşan Evans, Fransız Sebastien Ogier'nin (Toyota Gazoo) 13 puan önünde liderlikte yer aldı.



Markalar klasmanında 632 puana çıkan Toyota ise bitime iki etap kala üst üste 5. şampiyonluğu garantiledi.



WRC'nin 13. ayağı, 6-9 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.



