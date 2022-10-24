WRC'de markalar şampiyonu Toyota!

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir kez daha büyük zafere ulaştı. Toyota açıklamasına göre, geçtiğimiz yılın ardından 2022'de de Markalar Şampiyonu olan Toyota, böylece iki yıl üst üste WRC'nin şampiyon markası olmayı başardı.



19 ETABIN 12'SİNİ KAZANDI



İspanya Rallisi'nde Sebastien Ogier'in galibiyetiyle şampiyonluğa ulaşan TOYOTA GAZOO Racing, son şampiyon Kalle Rovenpera'nın da katkısıyla 19 etabın 12'sini kazandı. Ogier, ralliyi ilk sırada, en yakın rakibinin 16,4 saniye önünde bitirdi. Sezonun başında yürürlüğe giren teknik düzenlemelerle büyük bir devrimin yaşandığı WRC'de, yeni GR YARIS Rally1 HYBRID de büyük başarısıyla dikkatleri üzerine topladı.



Toyota, tarihi boyunca WRC Markalar Şampiyonası'nı altıncı kez kazanırken, 2017'de seriye geri dönmesinden itibaren üçüncü kez bu unvana erişti. Toyota İspanya Rallisi'nde sezonun yedinci zaferini alırken, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Ogier ise ilk kez burada kazanmış oldu.



Ocak ayında gerçekleştirilen Monte-Carlo Rallisi'nden bu yana ilk asfalt rallisi olan İspanya'da başlangıçtan itibaren Ogier tempoyu belirleyen isim olarak öne çıktı. Ogier yarışı kazanırken, Rovanpera yarışı üçüncü sırada tamamlayarak yeni bir podyum başarısı daha elde etti. Elfyn Evans ise hafta sonu boyunca üst sıralar için mücadele etti ve ralliyi altıncı sırada tamamlayarak takıma önemli puanlar getirdi.



"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"



TGR WRT Next Generation takımı ile yarışan Toyota'nın genç pilotu Takamoto Katsuta ralliyi yedinci sırada tamamladı.



Açıklamada, yarışın ardından yaptığı değerlendirmesine yer verilen akım kaptanı Jari-Matti Latvala, "Takımla gurur duyuyorum. Çok yetenekli bir ekibe sahibiz. Ayrıca hepsi kazanma tutkusuna sahip. Ancak en önemlisi ise herkes birlikte çalışıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde sonuçları da elde ediyorsunuz. Ogier bu hafta sonu nasıl bu kadar şampiyonluk elde edebildiğini bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, 2022 sezonu, 10-13 Kasım tarihlerinde yapılacak Japonya Rallisi'nin ardından tamamlanacak. Bu ralliyle birlikte, 2010'dan bu yana ilk kez Japonya Rallisi gerçekleştirilecek. Aichi ve Gifu dağlarındaki yollarda yapılacak rallide, sürücüleri heyecan verici asfalt yollar bekliyor olacak. Servis alanı ise Nagoya yakınlarındaki Toyota City'de kurulacak.





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