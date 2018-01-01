woxic'li HellRaisers Moskova'da gruplarda! İlk rakip Natus Vincere!
HellRaisers gruplara kalmayı başardı!
Gururumuz Özgür "woxic" Eker ve ekibi HellRaisers, EPICENTER 2018 Wild Card Qualifier'da aldığı galibiyetler sonucu gruplara kalmayı başardı!
Mousesports'un EPICENTER 2018'den çekilmesinin ardından Wild Card Qualifier daveti alan HellRaisers, Rusya'nın Moskova şehrine doğru yola çıkmıştı.4 takımın bulunduğu elemede Kuzey Amerika ekibi Swole Patrol ile karşılaşan HellRaisers, Inferno'da 16-3 ve Cache'te 16-7'lik skorlarla iki haritadan da rahat bir şekilde galip geldi ve upper bracket finalinde Virtus.pro'nun rakibi oldu.
İki haritada da iyi bir performans gösteren woxic, özellikle Cache'te altına imza attığı 29-8'lik istatistik ile göz doldurdu.
Virtus.pro karşısında da genç yıldızın şovu devam etti. İki haritada da ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 16-14'lük skorlar ile galip gelen HellRaisers'ta takımı sırtlayan woxic'ten başkası değildi.
Inferno ve Mirage haritalarında oynanan karşılaşmada HellRaisers 2-0 ile galip gelirken, woxic ise toplamda 54-38'lik "kill-death" istatistiği ile yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu galibiyet ile birlikte Moskova'da Wild Card Qualifier'dan grup aşamasına yükselen ilk takım HellRaisers oldu.
$300.000 ödüllü EPICENTER 2018'de HellRaisers'ın mücadele edeceği grup ise belli oldu. Adeta ölüm grubuna düşen HellRaisers'ın A grubundaki rakipleri FaZe Clan, Natus Vincere ve ENCE. Kirill "ANGE1" Karasiow önderliğindeli HellRaisers, EPICENTER 2018'de A grubunda ilk karşılaşmasına ise Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve ekibi Natus Vincere karşısında Kirill "ANGE1" Karasiow önderliğindeli HellRaisers, EPICENTER 2018'de A grubunda ilk karşılaşmasına ise Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve ekibi Natus Vincere karşısında çıkacak.
Karşılaşma saat 16:00'da https://www.twitch.tv/epicenter_en1 adresinden canlı olarak yayınlanacak. Başarılar woxic!
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Mousesports'un EPICENTER 2018'den çekilmesinin ardından Wild Card Qualifier daveti alan HellRaisers, Rusya'nın Moskova şehrine doğru yola çıkmıştı.4 takımın bulunduğu elemede Kuzey Amerika ekibi Swole Patrol ile karşılaşan HellRaisers, Inferno'da 16-3 ve Cache'te 16-7'lik skorlarla iki haritadan da rahat bir şekilde galip geldi ve upper bracket finalinde Virtus.pro'nun rakibi oldu.
İki haritada da iyi bir performans gösteren woxic, özellikle Cache'te altına imza attığı 29-8'lik istatistik ile göz doldurdu.
Virtus.pro karşısında da genç yıldızın şovu devam etti. İki haritada da ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 16-14'lük skorlar ile galip gelen HellRaisers'ta takımı sırtlayan woxic'ten başkası değildi.
Inferno ve Mirage haritalarında oynanan karşılaşmada HellRaisers 2-0 ile galip gelirken, woxic ise toplamda 54-38'lik "kill-death" istatistiği ile yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu galibiyet ile birlikte Moskova'da Wild Card Qualifier'dan grup aşamasına yükselen ilk takım HellRaisers oldu.
$300.000 ödüllü EPICENTER 2018'de HellRaisers'ın mücadele edeceği grup ise belli oldu. Adeta ölüm grubuna düşen HellRaisers'ın A grubundaki rakipleri FaZe Clan, Natus Vincere ve ENCE. Kirill "ANGE1" Karasiow önderliğindeli HellRaisers, EPICENTER 2018'de A grubunda ilk karşılaşmasına ise Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve ekibi Natus Vincere karşısında Kirill "ANGE1" Karasiow önderliğindeli HellRaisers, EPICENTER 2018'de A grubunda ilk karşılaşmasına ise Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve ekibi Natus Vincere karşısında çıkacak.
Karşılaşma saat 16:00'da https://www.twitch.tv/epicenter_en1 adresinden canlı olarak yayınlanacak. Başarılar woxic!
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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