woxic yine yetmedi! HellRaisers EPICENTER'a veda etti!
Özgür "woxic" Eker ve ekibi HellRaisers, EPICENTER 2018'e veda etti.
Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen turnuvaya EPICENTER 2018 Wild Card Qualifier'dan katılma şansı bulan HellRaisers, Natus Vincere karşısında alınan mağlubiyet ile turnuvaya başlasa da ENCE'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kapmıştı.
Çeyrek finalde ise HellRaisers'ın rakibi, Kazak ekip AVANGAR oldu. Karşılaşmanın favorisi kuşkusuz Kirill "ANGE1" Karasiow ve ekibiydi.
HellRaisers'ın seçimi olan ilk harita Inferno'da işler woxic ve arkadaşları için hiç de yolunda gitmedi. İlk yarıyı 9-6 geride kapatan HellRaisers, 16-10'luk skor ile kendi seçtiği haritadan mağlup ayrıldı.
İkinci harita Train'de de neredeyse ilk haritadaki senaryonun aynısı sahnelendi. İlk yarıyı 9-6 önde kapatan AVANGAR, 16-9'luk skor ile seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükselerek Natus Vincere'in rakibi oldu.
Kaybeden HellRaisers ise EPICENTER 2018'e veda etti. Şüphesiz takımın en üzgün isimlerinden biri de gururumuz woxic'ti. İki haritada da skor tablosunda zirvede bulunan isim, toplamda 41-34'lük "kill-death" istatistiği ve 1.20'lik rating değerleri ile dikkat çekerken, aynı zamanda takımında 1.00 ratingin üzerindeki tek isim oldu.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Çeyrek finalde ise HellRaisers'ın rakibi, Kazak ekip AVANGAR oldu. Karşılaşmanın favorisi kuşkusuz Kirill "ANGE1" Karasiow ve ekibiydi.
HellRaisers'ın seçimi olan ilk harita Inferno'da işler woxic ve arkadaşları için hiç de yolunda gitmedi. İlk yarıyı 9-6 geride kapatan HellRaisers, 16-10'luk skor ile kendi seçtiği haritadan mağlup ayrıldı.
İkinci harita Train'de de neredeyse ilk haritadaki senaryonun aynısı sahnelendi. İlk yarıyı 9-6 önde kapatan AVANGAR, 16-9'luk skor ile seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükselerek Natus Vincere'in rakibi oldu.
Kaybeden HellRaisers ise EPICENTER 2018'e veda etti. Şüphesiz takımın en üzgün isimlerinden biri de gururumuz woxic'ti. İki haritada da skor tablosunda zirvede bulunan isim, toplamda 41-34'lük "kill-death" istatistiği ve 1.20'lik rating değerleri ile dikkat çekerken, aynı zamanda takımında 1.00 ratingin üzerindeki tek isim oldu.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Video Galeri
Son haberler