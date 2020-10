WoW: Shadowlands bu yılın ilerleyen dönemlerine ertelendi

Blizzard Entertainment bugün şirketin sevilen devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyununun merakla beklenen yeni genişleme paketi World of Warcraft®: Shadowlands'in yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacağını duyurdu. Activision Blizzard'ın iş ivmesi gücünü korurken şirket, bu değişikliğin 2020 yılının maddi sonuçlarını etkilemesini öngörmüyor.



World of Warcraft Yönetici Yapımcısı John Hight, "Shadowlands'e yönelik istek ve beklentiler bugüne kadarki tüm World of Warcraft genişleme paketinden daha yüksek ve oyuncuların bu yüksek beklentilerini karşılayan bir deneyim sunmamız bizim için çok önemli," açıklamasında bulundu. "Bu durumu göz önünde bulundurarak oyun için doğru olan şeyin ona daha fazla vakit ayırmak olduğuna karar verdik. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde oyuncuların genişleme paketini daha da beğeneceğini düşünüyoruz."



Geçmişte ekim ayında çıkması planlanan genişleme paketi, şu anda açık beta testi aşamasında. Blizzard beta testini uzatıp oyunculardan gelen geribildirimler ışığında değişiklikler yapmayı sürdürecek. Özellikle oyunun ileri safhalarına yönelik ayarlamalara ve devam eden salgın nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan ekibin kısmen yavaşlayan çalışmalarının iyi leştirilmesine odaklanılacak.



World of Warcraft: Shadowlands, oyuncuları Azeroth'un öteki dünyasının muazzam derinliklerine götürüyor. Burada dört güçlü Ahit, diyarlara hükmediyor. Perdenin ötesine geçen oyuncular efsanevi ruhlarla karşılaşacak, sürekli değişen roguelike deneyim Lanetliler Kulesi'nde kendi eşyalarını oluşturacak ve karakterlerinin en derin inançlarını sarsacak kararlar vermek zorunda kalacak. Blizzard, 13 Ekim tarihi itibarıyla World of Warcraft oyuncularına Shadowlands'e hazırlanabilmeleri için tamamen yenilenen karakter seviyesi arttırma ve diğer değişiklikleri içeren kapsamlı bir yama sunacak. Ayrıca bu yama, oyuncuları yaşayan ölülerden oluşan Scourge'e karşı savaşa gönderen bir çıkış öncesi etkinliği içerecek.



Bugünün haberlerine World of Warcraft: Shadowlands'e, dair ayrıntılar için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın: www.worldofwarcraft.com.



