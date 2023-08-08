Wout Weghorts, Almanya yolunda

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Wout Weghorts, Hoffenheim'e kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorts, Almanya yolunda
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08 Ağustos 2023 15:31
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 15:33
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve devre arasında Manchester United'a kiralık olarak giden Wout Weghorts yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde daha önce Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da oynayan Weghorts, Hoffenheim'a transfer olmak üzere.

KİRALIK GİDECEK

Burnley'in sezon planlaması içinde kendisine yer bulamayan Hollandalı santrfor Wout Weghorts kiralık olarak Hoffenheim'a transfer olmak üzere.

Bild'in haberine göre Hoffenheim'ın kısa süre içerisinde bu transferi açıklaması bekleniyor.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Manchester United formasıyla 31 resmi maça çıkan Wout Weghorts bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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