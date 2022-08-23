Beşiktaş yönetiminin transferi için yoğun bir uğraş verdiği Wout Weghorst, siyah-beyazlılardaki kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Karagümrük maçında ilk golünü atan Hollandalı golcü, Beşiktaş taraftarlarıyla arasındaki bağı güçlü tutmak istiyor. Weghorst'un taraftarlarla olan ilişkisi Hollandalı bazı futbolseverlerin de dikkatini çekti.



WEGHORST TARAFTARLARA YANIT VERDİ



Wout Weghorst için Beşiktaş taraftarları, 'Weghorst yanıyor' pankartı açtı ve rakip savunmalara golcü ismin 'korku' saldığını vurguladı. Weghorst ise taraftarlara Karagümrük maçı sonunda karşılık olarak, "Desteğiniz için teşekkür ederim" yanıtını verdi.



'WEGHORST GÜÇLÜ BİR BAĞ OLUŞTURDU'



Öte yandan Hollanda basınında yer alan haberlerde Weghorst'un performansı öne çıkarılırken bazı taraftarlar golcü ismin Beşiktaş taraftarıyla 'Güçlü bir bağ' oluşturduğunu belirten paylaşımlar yaptı. Hollandalı taraftarlar, 'Burnley olmadı ama Beşiktaş olacak gibi' şeklinde yorumlara da yer verdi.



BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI



Wout Weghorst, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında asist yaptı. 2 asisti bulunan futbolcu, Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maçta da gol attı. Siyah-beyazlılar, şu ana kadar Weghorst'un skora katkı yaptığı 3 maçı da kaybetmezken 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.







