Wout Weghorst'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olarak gösterilen Wout Weghorst, geleceği hakkında açıklama yaptı.



Hollandalı futbolcu, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor" dedi.



Gelecek sezon Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda yer almak istediğini söyleyen 29 yaşındaki santrfor, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DEN İLGİ VAR"



Son olarak transferi için de açıklama yapan Weghorst, "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.







