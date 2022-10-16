"GALİBİYETTEN ŞÜPHEM YOK"

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Maçta siyah-beyazlılar adına en önemli kozlardan biri Wout Weghorst olacak. Hollanadlaı golcü, tarafarlara mesaj gönderdi.Trabzonspor karşısında galibiyetten başka bir düşüncelerinin bulunmadığını dile getiren Hollandalı yıldız, "Taraftarlarımız stadı dolduracak, muhteşem bir atmosfer yaratacak. Onlara 3 puan hediye etmek en büyük dileğimiz. Sahada başlama düdüğünden son ana kadar iyi bir Beşiktaş izleyecekler. Bunun devamında da galibiyetin geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, geride kalan 9 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Giresunspor maçında penaltı kaçıran futbolcu, Trabzonspor maçında aynı zamanda taraftarların da gönlünü alacak.