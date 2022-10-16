Wout Weghorst'tan Trabzonspor açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Trabzonspor ile evlerinde oynayacakları maç öncesi galibiyet mesajı verdi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Wout Weghorst'tan Trabzonspor açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2022 13:23
Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Maçta siyah-beyazlılar adına en önemli kozlardan biri Wout Weghorst olacak. Hollanadlaı golcü, tarafarlara mesaj gönderdi.

"GALİBİYETTEN ŞÜPHEM YOK"

Trabzonspor karşısında galibiyetten başka bir düşüncelerinin bulunmadığını dile getiren Hollandalı yıldız, "Taraftarlarımız stadı dolduracak, muhteşem bir atmosfer yaratacak. Onlara 3 puan hediye etmek en büyük dileğimiz. Sahada başlama düdüğünden son ana kadar iyi bir Beşiktaş izleyecekler. Bunun devamında da galibiyetin geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, geride kalan 9 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Giresunspor maçında penaltı kaçıran futbolcu, Trabzonspor maçında aynı zamanda taraftarların da gönlünü alacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ