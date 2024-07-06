Wout Weghorst'tan Mert Günok'a övgü

Hollanda Milli Takımı oyuncularından Wout Weghorst, 2-1 kazandıkları Türkiye maçının ardından konuştu.



İlk yarıyı değerlendiren Weghorst, "Çok zor bir maçtı. Çok mutluyum. Stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Takımımla gurur duyuyorum. Yarı finale yükseldik. Maça iyi başladık, ilk 10-15 dakika çok iyiydik. Daha sonra Türkiye daha iyi oynadı. Devreye giderken teknik direktörümüz bana hazır ol dedi. Takımımın neye ihtiyaç duyduğunu biliyordum. Katkı sağladığım için mutluyum." dedi.



Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Mert Günok'u öven Weghorst, "Yeteneklerimi biliyorum ve bunları sahada gösterebildim. Baskı kurduk ve 2 gol attık. Arka arkaya fırsatlar ürettik. 2 güzel golle geri döndük. Ben de gol atabilirdim ama Mert Günok güzel çıkardı." sözlerini sarf etti.