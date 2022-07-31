WEGHORST KARTAL PENÇESİ YAPTI

HOLLANDALI GOLCÜNÜN RAKAMLARI

İLK GOLCÜ WEGHORST

Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında öne çıkan isim oldu. Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.Mücadele 1-1 biterken Wout Weghorst, 65. dakikada beraberliği getiren golü attı. Siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü atan Wout Weghorst, golden sonra Kartal Pençesi yaparak taraftarlarla golü kutladı. Weghorst, 71. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.71 dakikada oyunda kalan Wout Weghorst, 5 şut attı ve 1 kez isabet yakaladı. 28 kez topla buluşan ve 13 isabetli pas yapan golcü isim, pas isabetinde yüzde 84.6 oran yakaladı. 1 kez top kapan Weghorst, 2 kez de şut pası verdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçında da Weghorst'u ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Hollandalı, herhangi bir sakatlık ya da aksilik olmazsa 6 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçta sahada olacak.