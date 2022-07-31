Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında öne çıkan isim oldu. Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
WEGHORST KARTAL PENÇESİ YAPTI
Mücadele 1-1 biterken Wout Weghorst, 65. dakikada beraberliği getiren golü attı. Siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü atan Wout Weghorst, golden sonra Kartal Pençesi yaparak taraftarlarla golü kutladı. Weghorst, 71. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
HOLLANDALI GOLCÜNÜN RAKAMLARI
71 dakikada oyunda kalan Wout Weghorst, 5 şut attı ve 1 kez isabet yakaladı. 28 kez topla buluşan ve 13 isabetli pas yapan golcü isim, pas isabetinde yüzde 84.6 oran yakaladı. 1 kez top kapan Weghorst, 2 kez de şut pası verdi.
İLK GOLCÜ WEGHORST
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçında da Weghorst'u ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Hollandalı, herhangi bir sakatlık ya da aksilik olmazsa 6 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçta sahada olacak.
WEGHORST KARTAL PENÇESİ YAPTI
Mücadele 1-1 biterken Wout Weghorst, 65. dakikada beraberliği getiren golü attı. Siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü atan Wout Weghorst, golden sonra Kartal Pençesi yaparak taraftarlarla golü kutladı. Weghorst, 71. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
HOLLANDALI GOLCÜNÜN RAKAMLARI
71 dakikada oyunda kalan Wout Weghorst, 5 şut attı ve 1 kez isabet yakaladı. 28 kez topla buluşan ve 13 isabetli pas yapan golcü isim, pas isabetinde yüzde 84.6 oran yakaladı. 1 kez top kapan Weghorst, 2 kez de şut pası verdi.
İLK GOLCÜ WEGHORST
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçında da Weghorst'u ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Hollandalı, herhangi bir sakatlık ya da aksilik olmazsa 6 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçta sahada olacak.
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