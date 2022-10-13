"TAKIM OLARAK ÇÖZECEĞİZ"

"MAKSİMUM GOL VE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, son haftalardaki gol atamama sorunu ve hedefleri hakkında flaş ifadelere imza attı. Hollandalı golcü, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basın toplantısında net mesajlar verdi.Geride kalan 9 haftada 3 gol 4 asistlik katkı veren Weghorst, ilk haftalarda saha içinde daha rahat olduğunu ancak; daha sonra rakiplerin kendisine özel önlem aldığını dile getirdi.Weghorst, "Biz de aslında aynı şeyi yapıyoruz. İyi giden oyuncuya ekstra önlem alınabiliyor. Goller atıyordum. Asist yapıyordum. Rakipler bana önlem almaya başladı. Ben de çözüm üretmek zorundayım. Bunu aslında takım olarak çözeceğiz. Boşta olan oyuncular fırsata girecek ben baskı altındayken. Rakiplerin bana önlem alması iyi bir şey. Bunu çözeceğiz. İyi olacak" ifadelerini kullandı.Gol hedefinin sorulması üzerine Hollandalı, "Olabildiğince en yüksek rakama ulaşmak istiyorum. Belki 2-3 gol atarım ama şampiyonluk getirir ve değerli olur. Her zaman kazanmak önemli. Çok gol attım ama kupa kazanmadım mesela daha önce. Ben kupa kazanmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. En yüksek miktarda gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Şampiyonluktaki rolümün önemli olmasını istiyorum. Kişisel hedeflerim var ama şampiyonluğa giden yolda takımıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.