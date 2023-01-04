Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, şu ana kadar Süper Lig'de 7 kez ağları salladı ve 4 de asist yaptı.
Dünya Kupası'nda fazla şans bulamasa da Hollanda ile çok iyi bir turnuva geçiren Weghorst, hafta sonundaki Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor.
1-0 kazanılan Adana Demirspor karşısında skora katkı yapamasa da mücadelesiyle alkış alan 30 yaşındaki forvet, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de, Paşa karşısında Vodafone Park'ı coşturmak istiyor.
Dünya Kupası'nda fazla şans bulamasa da Hollanda ile çok iyi bir turnuva geçiren Weghorst, hafta sonundaki Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor.
1-0 kazanılan Adana Demirspor karşısında skora katkı yapamasa da mücadelesiyle alkış alan 30 yaşındaki forvet, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de, Paşa karşısında Vodafone Park'ı coşturmak istiyor.