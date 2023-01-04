Wout Weghorst Paşa'ya kitlendi

Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, hafta sonundaki Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Wout Weghorst Paşa'ya kitlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2023 09:03
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, şu ana kadar Süper Lig'de 7 kez ağları salladı ve 4 de asist yaptı.

Dünya Kupası'nda fazla şans bulamasa da Hollanda ile çok iyi bir turnuva geçiren Weghorst, hafta sonundaki Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor.

1-0 kazanılan Adana Demirspor karşısında skora katkı yapamasa da mücadelesiyle alkış alan 30 yaşındaki forvet, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de, Paşa karşısında Vodafone Park'ı coşturmak istiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ