Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, şu ana kadar Süper Lig'de 7 kez ağları salladı ve 4 de asist yaptı.



Dünya Kupası'nda fazla şans bulamasa da Hollanda ile çok iyi bir turnuva geçiren Weghorst, hafta sonundaki Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor.



1-0 kazanılan Adana Demirspor karşısında skora katkı yapamasa da mücadelesiyle alkış alan 30 yaşındaki forvet, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de, Paşa karşısında Vodafone Park'ı coşturmak istiyor.



