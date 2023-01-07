Wout Weghorst, ligde gollerini sürdürüyor

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti.
2-1 galibiyetle sona eren Kasımpaşa maçının ilk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.
Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, HangiKredi Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti.
2-1 galibiyetle sona eren Kasımpaşa maçının ilk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.
Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, HangiKredi Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti.
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