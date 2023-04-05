Wout Weghorst, İngiltere'de yerden yere vuruldu

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a katılan Wout Weghorst, gösterdiği performansla eleştirileri üzerine topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst, İngiltere'de yerden yere vuruldu
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05 Nisan 2023 10:55
Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Hollandalı forvet Wout Weghorst, aradığı mutluluğu Ada'da bulamadı. 30 yaşındaki oyuncu, takımının Newcastle United yenilgisinin ardından İngiliz medyasında alay konusu oldu.

Manchester Evenings, "Sefil formunu, Newcastle'a karşı da sürdürdü" derken The Athletic, "Weghorst, United'ın sorunlarının ispatı" sözleriyle eleştirdi. ManU efsanesi Gary Neville de, "Weghorst, United forvetinin gereken özelliklerine sahip değil" dedi.

Manchester United ile 19 resmi maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetti.



 
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