Wout Weghorst için kritik gün: Çarşamba

Gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde sona yaklaştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de bizzat telefonla arayıp görüştüğü ve neden takımda istediğini anlattığı Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlılara cevabını çarşamba günü iletecek.
Beşiktaş, olumsuz cevap alma ihtimaline karşı Alexander Sörloth'u da listede tutmaya devam ediyor. Yönetim, Fenerbahçe'nin aradan çekilmesi ve ciddi teklif alamaması nedeniyle Sörloth'un maliyetinin düşeceği kanaatinde.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de bizzat telefonla arayıp görüştüğü ve neden takımda istediğini anlattığı Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlılara cevabını çarşamba günü iletecek.
Beşiktaş, olumsuz cevap alma ihtimaline karşı Alexander Sörloth'u da listede tutmaya devam ediyor. Yönetim, Fenerbahçe'nin aradan çekilmesi ve ciddi teklif alamaması nedeniyle Sörloth'un maliyetinin düşeceği kanaatinde.
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