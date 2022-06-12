Wout Weghorst için kritik gün: Çarşamba

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Hollandalı santrfor Wout Weghorst, çarşamba günü transfer kararını siyah-beyazlılara iletecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Wout Weghorst için kritik gün: Çarşamba
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2022 10:59
Gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde sona yaklaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de bizzat telefonla arayıp görüştüğü ve neden takımda istediğini anlattığı Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlılara cevabını çarşamba günü iletecek.

Beşiktaş, olumsuz cevap alma ihtimaline karşı Alexander Sörloth'u da listede tutmaya devam ediyor. Yönetim, Fenerbahçe'nin aradan çekilmesi ve ciddi teklif alamaması nedeniyle Sörloth'un maliyetinin düşeceği kanaatinde.







SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ