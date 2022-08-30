Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda geride kalan 4 haftalık performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Golcü futbolcunun performansı ülkesinin basınında da manşetleri süsledi.



'WEGHORST BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİYOR'



Hollanda basınında yer alan haberlerde, "Wout Weghorst, yeni kulübü Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeye devam ediyor. Burnley'den kiralanan forvet, Sivasspor maçında 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibi oldu. Weghorst, asistleri ve golleriyle Beşiktaş'a büyük katkı veriyor" ifadeleri dikkati çekti.



'İSABETLİ BİR TRANSFER OLDUĞUNU GÖSTERDİ'



Yine Hollanda basınındaki bazı spor sitelerinde Weghorst'un Beşiktaş'a etkisinden bahsedilirken, "Beşiktaş için isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Weghorst atmaya, attırmaya devam ediyor" denildi.







