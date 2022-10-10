WEGHORST TAKIMIN EN ÇOK KOŞANI OLDU

DERBİDEN DAHA FAZLA KOŞTU

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor deplasmanında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta en fazla koşan futbolcu belli oldu. Siyah-beyazlıların golcüsü Weghorst, takım arkadaşlarını geride bıraktı.Son haftalarda gol atamayan ve fırsatları kaçırdığı için üzgün olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Giresunspor maçında 11 bin 861 metre koştu. Weghorst'u 11 bin 856 metre ile Josef de Souza takip etti.Bilindiği üzere Wout Weghorst, Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 biten maçta 11 bin 619 metre koşmuştu. Weghorst, bir önceki maçtan 242 metre daha fazla koşmuş oldu. Weghorst geride kalan haftalarda 3 gol 4 asistlik performansıyla dikkati çekti.