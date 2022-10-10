Wout Weghorst derbidekinden fazlasını yaptı!

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Giresunspor maçında takımı adına en çok koşan isim oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst derbidekinden fazlasını yaptı!
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10 Ekim 2022 10:25
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor deplasmanında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta en fazla koşan futbolcu belli oldu. Siyah-beyazlıların golcüsü Weghorst, takım arkadaşlarını geride bıraktı.

WEGHORST TAKIMIN EN ÇOK KOŞANI OLDU

Son haftalarda gol atamayan ve fırsatları kaçırdığı için üzgün olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Giresunspor maçında 11 bin 861 metre koştu. Weghorst'u 11 bin 856 metre ile Josef de Souza takip etti.

DERBİDEN DAHA FAZLA KOŞTU

Bilindiği üzere Wout Weghorst, Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 biten maçta 11 bin 619 metre koşmuştu. Weghorst, bir önceki maçtan 242 metre daha fazla koşmuş oldu. Weghorst geride kalan haftalarda 3 gol 4 asistlik performansıyla dikkati çekti. 

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