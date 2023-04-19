Wout Weghorst bu kez bonservisi ile geliyor

Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı forvet Wout Weghorst için yeni bir gelişme yaşandı.



İtalya basınından tuttomercatoweb sitesi, Manchester United'ın sezon sonuna kadar Burnley'den kiraladığı Weghorst'un tapusunu almayacağını yazdı. Haberin devamında Hollandalı forvetin yaz aylarında yeniden Beşiktaş'a dönebileceği belirtildi. Daily Mail de bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu yazdı. İngilizler, "Beşiktaş, yaz transfer döneminde Weghorst için hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş sezonun bitmesini bekliyor." dedi.



BONSERVİSİYLE GERÇEKLEŞEBİLİR



Daily Mail, "Weghorst, Manchester United için kısa dönemde bir çözüm olarak görülüyordu. Ancak işler pek beklendiği gibi gitmedi. Manchester United kesinlikle onun bonservisini almayacak. Beşiktaş döneminde çok daha iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş taraftarları da onu çok sevmişti. Bu saatten sonra tekrar Burnley forması giymesi beklenmiyor. Weghorst'un bu kez Türkiye'ye dönüşü kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte gerçekleşebilir." yorumunu yaptı.



2025'İN HAZİRAN AYINDA BİTİYOR



30 yaşındaki futbolcunun, Burnley Kulübü ile 2025'in Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor. Burnley onu 31 ocak 2022'de Wolfsburg'dan 17.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Ancak İngiliz ekibinde çok etkili bir performans sergileyemedi. 5 Temmuz 2022'de Beşiktaş'a kiralanan 1.97 boyundaki oyuncu, sezonu bitirmeden kiralık olarak Manchester United'ın yolunu tuttu. Wout Weghorst, Dünya Kupası'ndaki Arjantin karşılaşmasında dikkatleri çekmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ