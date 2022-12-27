Wout Weghorst: 'Böyle kazalar olur!'

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK maçından 1-1'lik beraberlikle dönerken, Wout Weghorst'un performansı alkış aldı. Takımını mağlubiyetten kurtaran Hollandalı golcü, arkadaşlarına yaptığı konuşmada adeta bir kaptan gibi davrandı.



Wout Weghorst, ülkesi Hollanda'yı Dünya Kupası'nda sırtlayıp büyük ses getirmişti. Hollandalı yıldız, geride kalan hafta sonu Beşiktaş'ın kahramanı oldu.



30 yaşındaki forvet, 86'da attığı golle takımı yenilgiden kurtardı. Weghorst, maç boyu takımın ayakta kalan tek ismiydi.



Attığı gol dışında mücadelesiyle de siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. Bunu istatistiklerine de yansıttı.



2'si hava topu olmak üzere 6 ikili mücadele kazandı. Paslarında, yüzde 71 isabetli sağladı. Geldiğinden bu yana gösterdiği hırslı futboluyla Beşiktaşlıların sevgilisi oldu.



1.97 boyundaki futbolcu sosyal medyada da övgü yorumları aldı. Bu arada usta krampon siyah beyazlı formayla ligde 7. golünü kaydetti.



Öte yandan Weghorst'un maç bitiminde soyunma odasında kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Weghorts, arkadaşlarına moral verdi.



Weghorst'un "Böyle yol kazaları her takım için olur. Önemli olan formumuzu yükseltmemiz. Savaşmaya devam etmeliyiz" dediği gelen haberler arasında...





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