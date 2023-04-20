Wout Weghorst - Beşiktaş: Zor

Burnley'nin gelecek sezon Premier Lig'de Wout Weghorst ile yola devam edeceği ve Beşiktaş'a transferinin çok zor olduğu belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst - Beşiktaş: Zor
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20 Nisan 2023 08:49
İngiliz medyası son günlerde, Manchester United'da kalması zor görünen Wout Weghorst'un Beşiktaş'a geri dönebileceğini iddia etse de Hollandalı golcünün böyle bir planı bulunmuyor.

Weghorst'un devre arası Beşiktaş'tan gittiği Manchester United'dan ayrılması halinde Premier Lig'e yükselen Burnley'e dönmesi bekleniyor.

30 yaşındaki Weghorst Ocak 2022'de Wolfsburg'dan 17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Burnley'e transfer olurken 2025 yılına kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.

Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bir yıl sonra Premier Lig'e dönmeyi başaran Burnley'in, Hollandalı santrforla yola devam etmeyi planladığı vurgulandı. 

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