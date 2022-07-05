Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da

"BURADA OLMAK GÜZEL"







Beşiktaş, yeni sezon öncesinde forvetini önemli bir isimle güçlendirdi.Siyah-beyazlıların transferi için anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, 00.00 sularında İstanbul'a indi.Beşiktaş'ın, transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemeyeceği 29 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak. Siyah-beyazlılar, Weghorst'a 2.7 milyon euro yıllık ücret verecek.Öte yandan havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Weghorst,dedi. Hollandalı futbolcu, kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.Weghorts, resmi imzayı atar atmaz Beşiktaş'ın kampına katılacak.