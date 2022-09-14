"BİR YENİLGİYLE YIKILMAYIZ"

"YENİ BİR SERİ BAŞLATACAĞIZ"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst da etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Golcü oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj verdi.5 maçta 2 gol 4 asist üreten Weghorst, "Ligin henüz başındayız. Kaybettiğimiz puanları telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımız bir yenilgiyle yıkılmayacağımızı biliyor. Ancak; ben yine de hatırlatmak istedim. Ankaragücü maçında sahaya giren taraftar hepimizin dengesini bozdu" dedi.Ayrıca Weghorst, "İstanbulspor maçını kazanarak yeni bir seri başlatacağız. Taraftarlarımız bize güvensin ve destek versin" diyerek sözlerini tamamladı.