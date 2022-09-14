Wout Weghorst: "Beşiktaş'ı yıkamazlar"

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarlara umut dağıttı. Golcü oyuncu Ankaragücü maçı için de itirafta bulundu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst: 'Beşiktaş'ı yıkamazlar'
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14 Eylül 2022 10:03
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst da etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Golcü oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj verdi.

"BİR YENİLGİYLE YIKILMAYIZ"

5 maçta 2 gol 4 asist üreten Weghorst, "Ligin henüz başındayız. Kaybettiğimiz puanları telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımız bir yenilgiyle yıkılmayacağımızı biliyor. Ancak; ben yine de hatırlatmak istedim. Ankaragücü maçında sahaya giren taraftar hepimizin dengesini bozdu" dedi.

"YENİ BİR SERİ BAŞLATACAĞIZ"

Ayrıca Weghorst, "İstanbulspor maçını kazanarak yeni bir seri başlatacağız. Taraftarlarımız bize güvensin ve destek versin" diyerek sözlerini tamamladı. 

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