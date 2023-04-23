Wout Weghorst: "Beşiktaş'ı özlüyorum"

Beşiktaş'tan Manchester United'a giden Wout Weghorst, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst: 'Beşiktaş'ı özlüyorum'
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23 Nisan 2023 23:31
Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan ve Manchester United'a giden Wout Weghorst, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda flaş bir itirafta bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarları mesaj gönderen Wout Weghorst "Beşiktaş taraftarlarına dürüst olmam gerekirse, orada inanılmaz bir zaman geçirdim. Bir anda takımdan ayrıldım, onlarla konuşma şansım olmadı. Onları özlüyorum, orada harika zaman geçirdim." dedi.

30 yaşındaki Hollandalı golcü ayrıca "Bana davranışları gönüldendi, hepsini özlüyorum. Burası harika bir kulüp. Manchester United dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Türkiye'yi terk etmek için gerçekten iyi bir nedenim vardı. Umarım bunu herkes anlamıştır." ifadelerini kullandı.

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