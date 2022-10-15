Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçta tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Wout Weghorst, Vodafone Park'taki dev maçta skorer bir görüntü çizmek istiyor.
TRABZON MAÇINDA GOL İSTİYOR
Trabzonspor maçında Hollandalı golcüye yine özel önlem alınacak. Bordo-mavililerin hedefi Weghorst'u saha içinde pasifize edebilmek. Ancak; Weghorst, Trabzonspor maçına özel bir planla çıkacak. Weghorst gol atmanın yanı sıra asist yapmak istiyor.
'GEZEN SANTRFOR' WEGHORST
Beşiktaş'ta Hollandalı golcü hafta içinde antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları denenirken çeşitli roller de aldı. Weghorst, Trabzonspor maçında normalden daha fazla 'gezen santrfor' pozisyonunda olacak.
BASKIDAYKEN GHEZZAL VE N'KOUDOU
Siyah-beyazlılarda hücum üçlüsü Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'tan oluşacak. Teknik direktör Valerien Ismael, Wout Weghorst baskı altındayken N'Koudou ve Ghezzal'ın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon geride kalan 9 maçta Wout Weghorst, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Giresunspor maçında penaltıdan faydalanamayan golcü futbolcu aynı zamanda Vodafone Park'ta taraftarların gönlünü de almak istiyor.
TRABZON MAÇINDA GOL İSTİYOR
Trabzonspor maçında Hollandalı golcüye yine özel önlem alınacak. Bordo-mavililerin hedefi Weghorst'u saha içinde pasifize edebilmek. Ancak; Weghorst, Trabzonspor maçına özel bir planla çıkacak. Weghorst gol atmanın yanı sıra asist yapmak istiyor.
'GEZEN SANTRFOR' WEGHORST
Beşiktaş'ta Hollandalı golcü hafta içinde antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları denenirken çeşitli roller de aldı. Weghorst, Trabzonspor maçında normalden daha fazla 'gezen santrfor' pozisyonunda olacak.
BASKIDAYKEN GHEZZAL VE N'KOUDOU
Siyah-beyazlılarda hücum üçlüsü Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'tan oluşacak. Teknik direktör Valerien Ismael, Wout Weghorst baskı altındayken N'Koudou ve Ghezzal'ın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon geride kalan 9 maçta Wout Weghorst, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Giresunspor maçında penaltıdan faydalanamayan golcü futbolcu aynı zamanda Vodafone Park'ta taraftarların gönlünü de almak istiyor.