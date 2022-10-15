TRABZON MAÇINDA GOL İSTİYOR

'GEZEN SANTRFOR' WEGHORST

BASKIDAYKEN GHEZZAL VE N'KOUDOU

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçta tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Wout Weghorst, Vodafone Park'taki dev maçta skorer bir görüntü çizmek istiyor.Trabzonspor maçında Hollandalı golcüye yine özel önlem alınacak. Bordo-mavililerin hedefi Weghorst'u saha içinde pasifize edebilmek. Ancak; Weghorst, Trabzonspor maçına özel bir planla çıkacak. Weghorst gol atmanın yanı sıra asist yapmak istiyor.Beşiktaş'ta Hollandalı golcü hafta içinde antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları denenirken çeşitli roller de aldı. Weghorst, Trabzonspor maçında normalden daha fazla 'gezen santrfor' pozisyonunda olacak.Siyah-beyazlılarda hücum üçlüsü Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'tan oluşacak. Teknik direktör Valerien Ismael, Wout Weghorst baskı altındayken N'Koudou ve Ghezzal'ın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.Beşiktaş'ta bu sezon geride kalan 9 maçta Wout Weghorst, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Giresunspor maçında penaltıdan faydalanamayan golcü futbolcu aynı zamanda Vodafone Park'ta taraftarların gönlünü de almak istiyor.