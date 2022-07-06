Wout Van Aert, dördüncü etabı kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) dördüncü etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout Van Aert kazandı.



Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Fransa'nın Dunkerque ile Calais kentleri arasındaki 171,5 kilometrelik etabında Van Aert, 4 saat 1 dakika 36 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



İlk üç etabı ikinci sırada tamamlamasının ardından ilk kez birincilik elde eden Van Aert, toplam 13 saat 2 dakika 43 saniyelik süresiyle sarı mayoyu giymeye devam etti.



Dördüncü etapta, Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Jumbo-Visma'dan Fransız Christophe Laporte ise üçüncü sıranın sahibi oldu.



Organizasyon, Fransa'nın Lille kenti ile Arenberg Porte Du Hainaut arasındaki 157 kilometrelik beşinci etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.





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