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Worthy'nin tartışmalı argümanı: "Curry, Harden kadar faul alıyor"

NBA efsanesi James Worthy, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Houston Rockets yıldızı James Harden ile aynı miktarda faul aldığına dair tartışmalı bir argüman sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi James Worthy, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Houston Rockets yıldızı James Harden ile aynı miktarda faul aldığına dair tartışmalı bir argüman sundu.

Worthy, eski oyuncuların daha sert ve daha fiziksel olduğunu anlattığı bir yayında, şu ifadeleri kullandı:

"Hand-check artık yok. Bunu oyundan uzaklaştırdılar ve ön kolunuzu - uzatmadıkça - kullanabiliyordunuz. Bu, NBA'de iyi bir savunma olarak görülüyordu. Ve sanırım bu, (James) Harden ve (Stephen) Curry gibi birçok, dokunamayacağınız, hatta yanına bile yaklaşamayacağınız, öbür türlü faul çalınan bu skorerlerden bazılarını sıkıntıya sokabilir. Oyunun, onları biraz itip kakabildiğiniz noktaya biraz geri döndüğünü görmek isterdim."

Curry'nin hakemler tarafından hak ettiği kadar faul düdüğü almamasının genel olarak bilinen bir gerçek olmasının yanı sıra, 11 yıllık kariyeri boyunca hiçbir zaman maç başına altı ya da daha fazla serbest atış denemesinde bulunmamıştı. Curry kadar uzun süredir oynayan Harden, bunu dokuz sezon üst üste yapmıştı.


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