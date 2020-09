Worthy'nin MVP tercihi, Giannis yerine LeBron!

Los Angeles Lakers efsanesi James Worthy, LeBron James'in Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yerine MVP ödülünü kazanması gerektiği görüşünde.



Worthy'ye göre, James'in bir takıma nasıl liderlik edeceği konusunda tecrübesi ve bilgisi var ve Giannis, her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da, henüz o noktaya varmadı.



Worthy, Access SportsNet: Lakers'ta şunları söyledi:



"Oyunu oynama şekliniz önemli. Giannis kesinlikle geleceği parlak, genç bir oyuncu. Ama bir LeBron James değil. Nasıl liderlik edileceğini bilmek için henüz yeterli tecrübesi yok."



"Bu yüzden istatistiklere ve bloklanan şutlara falan bakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan karakter. LeBron James ligde asist kralı oldu. Takımların neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Gelip sadece tüm yeteneğini sergilemiyor. Yani sergiliyor, isterse her gece 40 sayı atabilir. Ama MVP dediğiniz, bunu yapmaz. İzleyip değerlendirir. Takımın nabzını tutar. Nasıl oynadıklarıyla bu gözüküyor.



"Yapabildiklerine bir bakın. Savunmaları toplandı. Anthoyn Davis'i getirdi. AD'yi daha iyi olmaya ve Los Angeles mikroskobu altında elit bir oyuncu olmaya teşvik etti. Bana göre LeBron James, her türlü MVP'dir. O noktada bulunmuş ve neyin gerekli olduğunu bilen adamlara sorarsanız, onlar da aynı fikirde olacaklardır."