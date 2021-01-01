Worthy: "Westbrook, Lakers için mükemmel bir uyum!"

Los Angeles Lakers efsanesi James Worthy, takımın yeni yıldızı Russell Westbrook'un, Lakers için "mükemmel bir uyum" olduğunu söyledi.



Lakers ekibi Westbrook'u bu yaz takas ederek, kadrosunda halihazırda bulunan iki süperstar LeBron James ve Anthony Davis'in yanına yıldız bir oyuncu daha eklemiş ve bir "büyük üçlü" oluşturmuştu.



Kariyerinde Lakers formasıyla üç kez şampiyonluk kazanmış olan Worthy, Westbrook'un gelişinin takım için ne anlama geldiğiyle ilgili düşüncelerini Spectrum SportsNet'te paylaştı.



Worthy'ye göre 32 yaşındaki yıldız, Lakers için oldukça uygun bir oyuncu ve varlığı ise özellikle LeBron tarafından takdir görecek:



"Russell Westbrook'un Los Angeles Lakers'a gelişi, çok güzel oldu. Geçen yıl bizim için iyi bir point guard olan (Dennis) Schröder'i kaybetmiştik. Russell'ın gelişi ile, LeBron'un bir süredir ihtiyaç duyduğu şey karşılanmış oldu. Her zaman yükü o taşımak zorunda kalıyordu ve sürekli top elinde olan adam olmak zorundaydı. Özellikle maç sonlarında istikrarlı olarak tek güvenebileceğimiz oyuncu oydu.



Ancak Russell takıma gelişiyle, şampiyonluk kazanmak ve kendi başarısını sürdürmek için ne yapması gerektiğini tam olarak bilecek kadar uzun süredir ligde bulunan bir veteran olarak, LeBron'a muazzam bir şekilde yardımcı olacak. Oscar Robinson'ın triple-double rekorunu yeni kırmıştı. Üstelik oldukça anlayışlı da bir oyuncu. Yani, onu alma şansımız olduğunu düşündüğümde çok mutlu olmuştum.



Çünkü kendisi şu anda bu takım için mükemmel bir uyum. Size baskı uygulayabilecek bir adam. Zihniyetini başkalarına da yansıtacaktır. Her gece ortaya koyduğu tam gaz oynama biçimine, LeBron bayılacaktır. AD bunu örnek alacaktır, Rondo ise bu tür bir verimliliği ve zihniyeti takdir edecektir."



