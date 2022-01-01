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Worthy: "Lakers, tarihinin en düşük noktasında!"

Los Angeles Lakers efsanesi James Worthy, Lakers ekibini Portland Trail Blazers'a aldığı mağlubiyet sonrasında ağır bir şekilde eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi James Worthy, Lakers ekibini Portland Trail Blazers'a aldığı mağlubiyet sonrasında ağır bir şekilde eleştirdi.

Lakers geçtiğimiz gece, kadrosunda herhangi bir süperstarı bulunmayan Portland'la karşı karşıya gelmiş ve 105-107 mağlup olmuştu.

Eski takımının gösterdiği performanstan oldukça rahatsız olan Worthy, bunu Lakers takımının tarihindeki en düşük noktası olarak nitelendirdi. Lakers efsanesi ayrıca, yıldızlarından yoksun olan Trail Blazers'a özellikle de kötü performans göstererek kaybetmenin, kadronun ne kadar kötü olduğunu açıkça gösterdiğini de sözlerine ekledi:

"Bu, Lakers'ın bir parçası olarak gördüğüm tüm sezonlar arasında en düşük nokta. Artık söyleyecek bir şey kalmadığı için, başka bir şey diyemiyorum. Geçenlerde Milwaukee'ye karşı kendimizi ölçebileceğimiz bir maç oynayacağımızı düşünmüştük fakat sonunda ne olduğunu görmüştük.

Ve sonra da profesyonel oyunculardan oluşmasına rağmen sanki yerel YMCA küçükler takımı gibi olan bir Portland'a karşı yenildiler. Ve bana kalırsa bu durum, size zihinsel olarak ne kadar kopuk olduklarını ve kazanamaları gereken bir maç için bile kafalarını toparlayamadıklarını gösteriyor.

Bu takıma cidden ne olduğunu bilmediğim bir virüs yayılmış durumda ve ilacın da ne olduğunu bilmiyorum.

Portland'ın boyalı alanda daha fazla sayı bulması, hızlı hücumda daha çok skor üretmesi ve genel olarak gösterilen efor farkı, bana bu takımın ciddi bir sorunu olduğunu gösteriyor. Bu konuda ne yapacaklarını bilmiyorum..."

Lakers, Batı Konferansı'nda 26-30'luk derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor.


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