Worthy de "GOAT" tartışmasında "Jordan" dedi

Hall of Fame üyesi oyuncu James Worthy, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yer aldığı GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışması hakkındaki fikrini paylaştı.



NBA'in, devam eden KOVID-19 pandemisi nedeniyle askıya alınması süreci devam ederken, eski tartışmalar NBA hayranları ve medya uzmanları arasında süregelmeye devam ediyor.



"The Last Dance" belgeselinin şu sıralar trend olmasıyla, GOAT tartışmalarının yoğunluğu içerisinde, Worthy, North Carolina Üniversitesi'nden eski takım arkadaşı Jordan ile LeBron'un dahil olduğu tartışma hakkında fikirlerini dile getirdi.



Worthy, Danny Green'in The Green Room podcastinde konuk oldu ve görüşlerini şu şekilde sundu:



"Zor bir seçim, ikisiyle de kazanırım. Daha önce LeBron James gibi bir fizik görmedik. LeBron James lige girdiğinden beri bu fiziğe sahipti, yani şu anda Dallas Cowboys için orta linebacker veya tight end oynayabilirdi... Eğer seçimimi yapmak zorunda kalırsam MJ'i seçerim, çünkü onunla oynamıştım. Ölümcül biri olduğunu ve bugün ligde onun azmine sahip olmadığını biliyorum. Michael kibar davranmaz. Bilmiyorum, LeBron'u çok severim. Adamımı (MJ) seçmek zorunda kalacağım, çünkü o beni seçmişti."