Worlds'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Afreeca Freecs - Cloud9Royal Never Give Up - G2 EsportsFnatic - EDward GamingKT Rolster - Invictus GamingGruptan 3 LPL, 2 LCK, 2 EU LCS ve 1 NA LCS takımı çıkmayı başarırken 3 LMS temsilcisi de grup aşamasında elendi. Diğer liglerden sadece 1 Vietnam temsilcisi direk katılmaya hak kazanırken onlarda turnuvaya grup aşamasında veda etti.Maçlar 20 Ekim Türkiye saati ile 07:00 itibariyle başlayacak. 5 maçlık seri üzerinden oynanacak maçlar bir günde iki serinin oynanmasıyla ilerleyecek ve yarın finaller 27, 28 Ekim'de oynanacak. Turnuvanın finali ise 3 Kasım'da.Grup aşamasında en çok tercih edilen 10 şampiyonatıklayarak ulaşabilirsiniz.