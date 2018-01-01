Worlds'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Worlds'te grup aşaması sona erdi ve çeyrek final kuraları çekildi. İşte 20 Ekim'de başlayacak çeyrek final eşleşmeleri:
Afreeca Freecs - Cloud9
Royal Never Give Up - G2 Esports
Fnatic - EDward Gaming
KT Rolster - Invictus Gaming
Gruptan 3 LPL, 2 LCK, 2 EU LCS ve 1 NA LCS takımı çıkmayı başarırken 3 LMS temsilcisi de grup aşamasında elendi. Diğer liglerden sadece 1 Vietnam temsilcisi direk katılmaya hak kazanırken onlarda turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Maçlar 20 Ekim Türkiye saati ile 07:00 itibariyle başlayacak. 5 maçlık seri üzerinden oynanacak maçlar bir günde iki serinin oynanmasıyla ilerleyecek ve yarın finaller 27, 28 Ekim'de oynanacak. Turnuvanın finali ise 3 Kasım'da.
Grup aşamasında en çok tercih edilen 10 şampiyona linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Royal Never Give Up - G2 Esports
Fnatic - EDward Gaming
KT Rolster - Invictus Gaming
Gruptan 3 LPL, 2 LCK, 2 EU LCS ve 1 NA LCS takımı çıkmayı başarırken 3 LMS temsilcisi de grup aşamasında elendi. Diğer liglerden sadece 1 Vietnam temsilcisi direk katılmaya hak kazanırken onlarda turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Maçlar 20 Ekim Türkiye saati ile 07:00 itibariyle başlayacak. 5 maçlık seri üzerinden oynanacak maçlar bir günde iki serinin oynanmasıyla ilerleyecek ve yarın finaller 27, 28 Ekim'de oynanacak. Turnuvanın finali ise 3 Kasım'da.
Grup aşamasında en çok tercih edilen 10 şampiyona linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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