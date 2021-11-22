World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası başladı

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası, Adana'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası başladı
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22 Kasım 2021 16:28
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası, Adana'da başladı.

ITF'nin takviminde yer alan turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra 32 ülkeden 804 tenisçi başvurdu.

Hafta sonu oynanan eleme maçlarının ardından, turnuvanın 32'lik ana tablo maçlarına geçildi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, yaptığı açıklamada, kulüp olarak 52 yıldır Türk tenisine hizmet ettiklerini söyledi.

Milli takıma genç oyuncular yetiştirdiklerini belirten Keskin, "Bu turnuvalar çok önemli. Avrupa'dan güzide ülkelerin güzide sporcuları bu turnuvaya katılıyor. Önümüzdeki yılda bu turnuvaların sayısını arttırmak için kulüp olarak uluslararası turnuvalar talep ettik. Adana ve bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Turnuva, 27 Kasım'da oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.


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