World Peace: "Tim Duncan, tarihin en iyi ikinci oyuncusudur!"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın "gelmiş geçmiş en büyük ikinci basketbol oyuncusu" olduğunu söyledi.



Yakın zamanda "G.O.A.T." listesinde Boston Celtics efsanesi Bill Russell'ı zirveye koyduğunu belirtmiş olan World Peace, "Fierce Talk" isimli podcast'te, ikinci sırada Duncan'ı bulundurduğunu belirtti:



"Tim Duncan, gelmiş geçmiş en büyük ikinci basketbol oyuncusudur."



Oynadığı dönemde 15 kez All-Star seçilen, 15 savunma beşlerinde yer alan, 15 kez All-NBA kadrolarına giren, iki kez MVP ödülü kazanan ve beş kez NBA Şampiyonu olan Duncan, NBA tarihindeki en başarılı kariyerlerden birine sahip.



