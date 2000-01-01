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World Peace: "Miller, Curry kadar iyi şutördür"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, eski NBA efsanesi Reggie Miller'ın, üçlük atma konusunda Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry kadar iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, eski NBA efsanesi Reggie Miller'ın, üçlük atma konusunda Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry kadar iyi olduğunu söyledi.

World Peace, Instagram'da bir canlı yayın yaptı ve bazı hayranlarla etkileşime girdi. Yorumları okurken, World Peace dikkatini çeken bir soru gördü: "Hangisi daha iyi üçlükçü: Stephen Curry mi, Reggie Miller mı?"

Birçok kişi Warriors süperstarının tüm zamanların en büyük şutörü olduğunu düşünürken, World Peace, Pacers'tan eski takım arkadaşının da aynı derecede iyi olduğunu düşündüğünü belirtti:

"Reggie Miller, Steph Curry kadar iyi şut atar. Bu konuda bir şüphe yok."

Miller, emekli olduğunda NBA tarihinde en çok üçlük isabeti bulan oyuncuydu. Pacers yıldızı, 18 yıllık kariyeri boyunca 2.560 üçlük atmıştı. Ray Allen, bu rekoru 2011'de kırmış ve 2.973 ile geliştirmişti.

Curry ise, 2.495 kariyer üçlük isabetinde bulunuyor. Kendisinin, eninde sonunda Miller'ın yerini alacağı ve emekli olduğu zaman da 1. sıraya yükselmiş olacağı düşünülüyor.


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