World Peace: "LeBron, en yumuşak dönemde falan oynamıyor"

Eski NBA yıldızı Metta World Peace, Twitter'da ünlü yorumcu Stephen A. Smith'i, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James hakkındaki yorumları için eleştirdi.



Smith, James'in asla tüm zamanların en iyi oyuncusu olmayacağını, sebebinin ise "NBA basketbolunda gördüğümüz en yumuşak dönemde oynaması" olduğunu belirtmişti.



World Peace, "en yumuşak dönemde" oynadığı kendi deneyiminden bahsederek, James'i şu tweet'lerle savundu:



"LeBron en yumuşak dönemde oynamıyor. Ben de onun dönemindeydim. Ve hepimiz, o 80'ler döneminde kolayca oynayabileceğimi biliyoruz. 90'larda çıkan oyuncuların pek kavgaya falan karışmak istemediklerini biliyorum. Siz yorumcular ve oyuncular, benim dönemime asla yumuşak demeyin."



"Eski toprağa selam olsun. Geçmişte oynamış o oyuncuları çok seviyorum. Kesinlikle sert adamlar ve trend belirleyici isimler. Ama ben kariyerimi, 80'lerde oynayabilecek seviyede olarak görülmeye adamış biriyim. Tamam. Konuşmayı bitiriyorum."



"1999 Draft'ı gelmiş geçmiş en sert oyunculardan birine sahipti. Siz adamların ve kadınların benim dönemime yumuşak demesine izin vermem. Kavga edebildğiniz bir dönemde oynamayı çok isterdim. Bizim sevdiğimiz oyun stili bu. Şu anda 'Haydi Kavga Edelim Dönemi'nde oynayamayacak 100 tane sert oyuncu sayabilirim."



