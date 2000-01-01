World Peace, Jordan'ın kaburgalarını kırdığı hikayeyi bir daha anlattı!

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, efsane oyuncu Michael Jordan'ın kaburgalarını kırdığı hikayeyi bir kez daha anlattı.



Görünüşe göre, Metta World Peace'in 2001 yazında Jordan'ın kaburgalarını kırdığı iddiası tamamen doğru. O zamanlar hala Ron Artest olarak bilinen Metta, Chicago Bulls için oynuyordu ve o dönemde bile, bir antrenman maçı olsa bile Jordan'a karşı geri adım atmıyordu.



MWP, Scoop B Radio Podcast'te şunları söyledi:



"Yaptığım bir hataydı. Aslında bunun bir hata olduğunu söylemeyeceğim, gerçekten agresif basketbol oynuyorduk. Mike'ın ne kadar güçlü olduğunu ve rekabetçi olduğunu düşünmeniz gerekiyor ve yaz döneminde birbirimize karıştığımızda, kolunu önümden çekmeye çalışmıştım ve yanlışlıkla dirseğimle ona vurmuştum. Kesinlikle kaburgalarına vurma niyetim yoktu, ama çok agresiftim. Mike'ı engellemek için ne gerekiyorsa yapıyordum."



O sırada, genç Metta, Bulls formasıyla ikinci yılını geçirirken, Jordan ise o yılın sonralarında Washington Wizards için geri dönüşünü yapmaya hazırlanıyordu:



"O anı dün gibi hatırlıyorum, Mike'a karşı hücum faulü almıştım. Ayrıca topa da vurmuştum ve hücum faul almıştım. Yaz döneminde hakemleri vardı; ki bu benim için gerçekten iyi bir pozisyondu, çünkü harika bir savunma anıydı, ama kaburgalarına zarar verdiğimde birkaç gün boyunca gerçekten üzülmüştüm. Bunu yapmak gerçekten hoşuma gitmemişti."



